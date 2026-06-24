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Польша передумала строить платный автобан из Львова до границы

ремонт дороги
Польша не планирует финансировать строительство дорог в Украине / Агентство восстановления

Министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак опроверг информацию о том, что польское правительство планирует за свой счет построить автомагистраль во Львов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает PAP.

"Мне ничего не известно о строительстве любой дороги в Украине за польские деньги из государственного бюджета, в том числе и во Львов", – сказал Климчак.

Он отметил, что Министерство инфраструктуры этим вопросом не занимается, а Генеральная дирекция национальных и автомагистралей строит дороги исключительно в Польше.

Климчак подчеркнул, что если будет объявлен тендер на строительство дорог в Украине и будут ли средства в украинском бюджете или любом международном фонде, участие в таком контракте будет индивидуальным решением польских компаний.

"Но речь не идет о том, чтобы Польша строила дороги в Украине за собственные средства, за бюджетные средства или за любые другие средства, полученные Польшей" ,   – подчеркнул польский министр.

На вопрос о перспективах контрактов для польских компаний на восстановление Украины, Климчак отметил, что ответ на этот вопрос даст Конференция по восстановлению Украины, которая должна состояться 25-26 июня в Гданьске.

Поляки хотели построить платную дорогу в Украине

Польские СМИ сообщали, что Польша продвигает   проект строительства автомагистрали, которая соединит польскую границу со Львовом, с возможностью дальнейшего продления маршрута вглубь Украины.

Президент Агентства развития промышленности Польши (ARP) Бартломей Бабуська рассказывал о намерениях правительства Польши профинансировать и построить 80-километровый участок дороги, который должен стать продолжением польской магистрали А4, которая заканчивается на пропускном пункте в Корчевой. Сейчас большинство водителей не доезжают до этого места — они обращают на юг, к переходу в Медицы, из-за отсутствия нормальной инфраструктуры с украинской стороны.

Проект планировали реализовать за польские средства и силы польских подрядчиков. Модель возврата инвестиций предусматривала введение платного проезда, при котором сборы будут направляться в бюджет Польши.

Ожидалось, что рамочное соглашение о строительстве М10 подпишут во время конференции по восстановлению Украины в Гданьске.

Бартломей Бабуська покинул пост президента ARP 15 мая этого года.

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины заявило об отсутствии официальных обращений или документов по проекту строительства автомагистрали М10 на участке Краковец - Львов с участием польских инвесторов.

Автор:
Светлана Манько