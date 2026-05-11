Платный автобан из Львова до границы: Польша хочет строить, а в Украине об этом не знают

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины заявило об отсутствии официальных обращений или документов по проекту строительства автомагистрали М10 на участке Краковец — Львов с участием польских инвесторов.

Как пишет Delo.ua, об этом агентство сообщило изданию "Твой город".

По его информации, сейчас до украинскому правительству не поступало никаких предложений по заключению таких договоров или соглашений.

"По состоянию на сегодняшний день в Агентстве восстановления информация о поступлении в Агентство возобновления каких-либо предложений по заключению договоров/соглашений или привлечению к их заключению, касающихся возможного строительства автомагистрали на участке дороги Краковец – Львов с участием Агентства промышленного развития Польши, отсутствует", — говорится в официальном ответе.

Польские СМИ сообщали, что Польша продвигает проект строительства автомагистрали, которая соединит польскую границу со Львовом, с возможностью дальнейшего продления маршрута вглубь Украины.

Президент Агентства развития промышленности Польши Бартломей Бабушска рассказывал о намерениях правительства Польши профинансировать и построить 80-километровый участок дороги, который должен стать продолжением польской магистрали А4, которая заканчивается на пропускном пункте в Корчевой. Сейчас большинство водителей не доезжают до этого места — они обращают на юг, к переходу в Медицы, из-за отсутствия нормальной инфраструктуры с украинской стороны.

Проект планировали реализовать за польские средства и силы польских подрядчиков. Модель возврата инвестиций предусматривает введение платного проезда, при котором сборы будут направляться в бюджет Польши.

Ожидалось, что рамочное соглашение о строительстве М10 подпишут во время конференции по восстановлению Украины, которая состоится 25–26 июня в Гданьске.

В декабре 2025 года сообщалось, что в Украине планируется создать первую платную дорогу – от Ковеля до пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск" на границе с Польшей. Трассу расширят и модернизируют, однако точная дата запуска еще не определена.

Дорогу реконструируют и расширят до четырех полос, чтобы обеспечить современное и удобное сообщение с Польшей, где уже строится автобан.

В Министерстве развития общин и территорий Украины считают, что дорога Ковель – Ягодин должна стать "хорошим кейсом" для отработки модели платных трасс в Украине, ведь здесь есть железнодорожный узел и дальнейший дорожный узел, что делает его логичным продолжением польского автобана и важным транспортным коридором для бизнеса и международных перевозок.

Напомним, что до полномасштабного вторжения в Украину планировали открыть несколько платных дорог.