Платний автобан зі Львова до кордону: Польща хоче будувати, а в Україні про це не знають

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України заявило про відсутність офіційних звернень або документів щодо проєкту будівництва автомагістралі М10 на ділянці Краковець — Львів за участі польських інвесторів.

Як пише Delo.ua, про це агентство повідомило виданню "Твоє місто".

За його інформацією, наразі до українського уряду не надходило жодних пропозицій щодо укладення таких договорів чи угод.

"Станом на сьогодні в Агентстві відновлення інформація про надходження до Агентства відновлення будь-яких пропозицій щодо укладення договорів/угод або залучення до їхнього укладення, які стосуються можливого будівництва автомагістралі на ділянці дороги Краковець – Львів за участю Агентства промислового розвитку Польші, відсутня", — йдеться в офіційній відповіді.

Польські медіа повідомляли, що Польща просуває проєкт будівництва автомагістралі, яка з’єднає польський кордон зі Львовом, із можливістю подальшого продовження маршруту вглиб України.

Президент Агентства розвитку промисловості Польщі Бартломей Бабуська розповідав про наміри уряду Польщі профінансувати та збудувати 80-кілометрову ділянку дороги, яка має стати продовженням польської магістралі А4, яка закінчується на пропускному пункті в Корчовій. Зараз більшість водіїв не доїжджає до цього місця — вони звертають на південь, до переходу в Медиці, через відсутність нормальної інфраструктури з українського боку.

Проєкт планували реалізувати за польські кошти та силами польських підрядників. Модель повернення інвестицій передбачає впровадження платного проїзду, при якому збори спрямовуватимуться до бюджету Польщі.

Очікувалося, що рамкову угоду щодо будівництва М10 підпишуть під час конференції з питань відбудови України, яка відбудеться 25–26 червня у Гданську.

Перша платна дорога з’явиться в Україні

У грудні 2025 року повідомлялося, що в Україні планують створити першу платну дорогу – від Ковеля до пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" на кордоні з Польщею. Трасу розширять і модернізують, проте точна дата запуску ще не визначена.

Дорогу реконструюють та розширять до чотирьох смуг, щоб забезпечити сучасне та зручне сполучення з Польщею, де вже будується автобан.

У Міністерстві розвитку громад і територій України вважають, що дорога Ковель – Ягодин має стати "хорошим кейсом" для відпрацювання моделі платних трас в Україні, адже тут є залізничний вузол і подальший дорожній вузол, що робить її логічним продовженням польського автобану та важливим транспортним коридором для бізнесу та міжнародних перевезень.

Нагадаємо, що до повномасштабного вторгнення в Україні планували відкрити декілька платних доріг.