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Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1224-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 1 липня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 146 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар, застосувавши чотири ракети, а також 51 авіаудар, скинувши 79 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5304 обстріли, зокрема 107 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3776 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Ольгівське, Піддубне, Новопіль Донецької області; Малинівка, Верхня Терса, Новоандріївка Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному пункту управління та двох артилерійських засобах противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 17 атак росіян. Противник минулої доби завдав 18 авіаційних ударів, загалом скинув 35 керованих авіаційних бомб, та здійснив 323 артилерійські обстріли, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2025 року

На Південно–Слобожанському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Вовчанська, Зеленого, Глибокого, Вовчанських Хуторіа, Красного Першого, Довгенького та в бік Петро-Іванівки.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Голубівки, Піщаного та в напрямку Новоосинового.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Білогорівка, Колодязі, Новий Мир, Нововодяне, Рідкодуб, Торське та в напрямках Середнього, Шандриголового, Ольгівки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2025 року

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили чотири атаки противника у районах Григорівки та у бік Званівки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2025 року

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у районах Часового Яру, Предтечиного та в напрямку Білої Гори.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах Торецька, Диліївки та Яблунівки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Русин Яр, Разіне, Новоторецьке, Мирне, Промінь, Новосергіївка, Володимирівка, Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Удачне, Муравка, Новопавлівка та Горіхове.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Перебудова, Піддубне, Федорівка, Шевченко, Новопіль.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили дві атаки противника в напрямку Малинівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2025 року

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районі Кам’янського.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2025 року

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2025 року


На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українським захисникам вдалося зупинити просування ворожих військ у прикордонних районах Сумської області. Наразі лінія бойового зіткнення стабілізована.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько