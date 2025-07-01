Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2025 года

Продолжается 1224-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 1 июля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 146 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив четыре ракеты, а также 51 авиаудар, сбросив 79 управляемых бомб. Кроме этого, произвел 5304 обстрела, в том числе 107 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3776 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Миролюбовка, Мирноград, Лисовка, Ольговское, Поддубное, Новополь Донецкой области; Малиновка, Верхняя Терса, Новоандреевка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному пункту управления и двум артиллерийским средствам противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 17 атак россиян. Противник за прошедшие сутки нанес 18 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 35 управляемых авиационных бомб, и осуществил 323 артиллерийских обстрела, в том числе 16 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска, Зеленого, Глубокого, Волчанских Хуториа, Красного Первого, Довгенького и в сторону Петро-Ивановки.

На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Песчаного и в направлении Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Белогоровка, Колодца, Новый Мир, Нововодяне, Редкодуб, Торское и в направлениях Среднего, Шандриголового, Ольговки.

На Северском направлении наши воины успешно остановили четыре атаки противника в районах Григоровки и в сторону Звановки.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Часового Яра, Предтечиного и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка, Дилиевки и Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Новоторецкое, Мирное, Луч, Новосергеевка, Владимировка, Миролюбовка, Мирноград, Лисовка, Удачное, Муравка, Новопавловка и Орехово.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Перестройка, Поддубное, Федоровка, Шевченко, Новополь.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили две атаки противника в направлении Малиновки.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции сил обороны в районе Каменского.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинским защитникам удалось остановить продвижение вражеских войск в приграничных районах Сумской области. В настоящее время линия боевого столкновения стабилизирована.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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