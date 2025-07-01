Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,78

+0,14

EUR

48,99

+0,20

Наличный курс:

USD

41,65

41,56

EUR

49,31

49,12

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2025 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1224-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 1 июля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 146 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив четыре ракеты, а также 51 авиаудар, сбросив 79 управляемых бомб. Кроме этого, произвел 5304 обстрела, в том числе 107 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3776 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Миролюбовка, Мирноград, Лисовка, Ольговское, Поддубное, Новополь Донецкой области; Малиновка, Верхняя Терса, Новоандреевка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному пункту управления и двум артиллерийским средствам противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 17 атак россиян. Противник за прошедшие сутки нанес 18 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 35 управляемых авиационных бомб, и осуществил 323 артиллерийских обстрела, в том числе 16 – из реактивных систем залпового огня.

Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска, Зеленого, Глубокого, Волчанских Хуториа, Красного Первого, Довгенького и в сторону Петро-Ивановки.

Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Песчаного и в направлении Новоосинового.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Белогоровка, Колодца, Новый Мир, Нововодяне, Редкодуб, Торское и в направлениях Среднего, Шандриголового, Ольговки.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2025 года

На Северском направлении наши воины успешно остановили четыре атаки противника в районах Григоровки и в сторону Звановки.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2025 года

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Часового Яра, Предтечиного и в направлении Белой Горы.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2025 года

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка, Дилиевки и Яблоновки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Новоторецкое, Мирное, Луч, Новосергеевка, Владимировка, Миролюбовка, Мирноград, Лисовка, Удачное, Муравка, Новопавловка и Орехово.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2025 года

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Перестройка, Поддубное, Федоровка, Шевченко, Новополь.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2025 года

На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили две атаки противника в направлении Малиновки.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2025 года

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции сил обороны в районе Каменского.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2025 года

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2025 года


На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинским защитникам удалось остановить продвижение вражеских войск в приграничных районах Сумской области. В настоящее время линия боевого столкновения стабилизирована.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько