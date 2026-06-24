В "Нафтогазе" назначили нового финансового директора: что о нем известно

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" назначил Павла Ливертовского новым финансовым директором и членом правления компании. Решение приняли на фоне обновления управленческой команды и усиления финансового блока группы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Что известно о Павле Ливертовском

Новый CFO имеет более чем 20 лет опыта работы в сфере корпоративных финансов и стратегического управления, финансового контроллинга и оценки бизнеса.

Ливертовский работал в международных консалтинговых компаниях и украинском корпоративном секторе.

В "Нафтогазе" уточнили, что новый финансовый директор специализируется на финансовом моделировании, бизнес-планировании и сопровождении масштабных корпоративных проектов в различных отраслях, в том числе энергетической и финансовой.

Также отмечается, что Ливертовский имеет степень магистра экономики с отличием и образованием, полученным в Тель-Авивском университете.

Ранее обязанности CFO исполнял Тарас Пасажко, который и дальше будет работать в должности заместителя финансового директора.

В "Нафтогазе" напомнили, что по итогам 2025 года консолидированная прибыль группы составила 5,83 млрд грн.

О "Нафтогазе"

Группа "Нафтогаз" является одной из ключевых компаний топливно-энергетического сектора Украины. В ее структуру входят предприятия, обеспечивающие полный цикл деятельности в нефтегазовой отрасли – от добычи природного газа и нефти до их транспортировки, хранения и снабжения.

В частности, в состав группы входит крупнейший отечественный газодобытчик - "Укргаздобыча", а также оператор магистральных нефтепроводов Украины - "Укртранснафта". Компания играет стратегическую роль в обеспечении энергетической безопасности государства.

Напомним, 2 марта правительство назначило обновленный состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" на основании представления номинационного комитета. Отбор проходил по открытой конкурентной процедуре с учетом профессионального опыта и компетенций кандидатов.

Председателем совета стал канадский специалист Данкан Найтингейл, имеющий более 30 лет опыта работы в нефтегазовом секторе.

Пост заместителя председателя занял представитель от государства и государственный секретарь Кабинета министров Украины Константин Марьевич.