У "Нафтогазі" призначили нового фінансового директора: що про нього відомо

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" призначила Павла Лівертовського новим фінансовим директором і членом правління компанії. Рішення ухвалили на тлі оновлення управлінської команди та посилення фінансового блоку групи

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Що відомо про Павла Лівертовського

Новий CFO має понад 20 років досвіду роботи у сфері корпоративних фінансів і стратегічного управління, фінансового контролінгу та оцінки бізнесу.

Лівертовський працював у міжнародних консалтингових компаніях і в українському корпоративному секторі.

У "Нафтогазі" уточнили, що новий фінансовий директор спеціалізується на фінансовому моделюванні, бізнес-плануванні та супроводі масштабних корпоративних проєктів у різних галузях, зокрема енергетичній та фінансовій.

Також зазначається, що Лівертовський має ступінь магістра економіки з відзнакою та освіту, здобуту в Тель-Авівському університеті.

Раніше обов’язки CFO виконував Тарас Пасажко, який і надалі працюватиме на посаді заступника фінансового директора.

У "Нафтогазі" нагадали, що за підсумками 2025 року консолідований прибуток групи склав 5,83 млрд грн.

Про "Нафтогаз"

Група "Нафтогаз" є однією з ключових компаній паливно-енергетичного сектору України. До її структури входять підприємства, що забезпечують повний цикл діяльності в нафтогазовій галузі - від видобутку природного газу та нафти до їх транспортування, зберігання і постачання.

Зокрема, до складу групи належить найбільший вітчизняний газовидобувник — "Укргазвидобування", а також оператор магістральних нафтопроводів України - "Укртранснафта". Компанія відіграє стратегічну роль у забезпеченні енергетичної безпеки держави.

Нагадаємо, 2 березня уряд призначив оновлений склад наглядової ради НАК "Нафтогаз України" на підставі подання номінаційного комітету. Відбір відбувався за відкритою конкурентною процедурою з урахуванням професійного досвіду та компетенцій кандидатів.

Головою ради став канадський фахівець Данкан Найтінгейл, який має понад 30 років досвіду роботи у нафтогазовому секторі.

Посаду заступника голови обійняв представник від держави та державний секретар Кабінету міністрів України Костянтин Мар’євич.