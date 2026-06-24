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Курс валют на 24 июня 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

обмен валют
Нацбанк установил официальный курс на среду / Depositphotos

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на две копейки, в то же время евро подешевел сразу на тридцать одну копейку.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 24.06.2026 (среда).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,88 грн (-2 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 51,10 грн (-31 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,92 грн (-12 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 44,83/44,95
Евро 51,40/51,70
Злотый 11,98/12,18

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 24 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 44,40/45,05 50,55/51,65
Ощадбанк 44,60/ 45,10 51,00/51,70 11,60/12,45
ПУМБ 44,60/45,10 51,10/51,70
Укргазбанк 44,60/ 45,10 51,00/51,70 11,60/12,45
Райффайзен 44,65/ 45,04 50,80/51,60

Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.

Автор:
Светлана Манько