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Курс валют на 24 июня 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на две копейки, в то же время евро подешевел сразу на тридцать одну копейку.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 24.06.2026 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,88 грн (-2 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,10 грн (-31 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,92 грн (-12 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|44,83/44,95
|Евро
|51,40/51,70
|Злотый
|11,98/12,18
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 24 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,40/45,05
|50,55/51,65
|Ощадбанк
|44,60/ 45,10
|51,00/51,70
|11,60/12,45
|ПУМБ
|44,60/45,10
|51,10/51,70
|Укргазбанк
|44,60/ 45,10
|51,00/51,70
|11,60/12,45
|Райффайзен
|44,65/ 45,04
|50,80/51,60
Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.