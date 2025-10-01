Потери врага по состоянию на 1 октября 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 920 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1316 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 111 480 человек.

Потери России в войне на 1 октября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 1 октября потеряла:

личного состава – около 1111480 (+920) человек;

танков – 11223 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 23294 (+3) ед;

артиллерийских систем – 33324 (+13) ед;

РСЗО – 1505 (+0) ед;

средства ПВО – 1224 (+0) ед;

самолетов – 427 (+0) ед;

вертолетов – 346 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 65552 (+249);

крылатые ракеты – 3790 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 63274 (+33);

специальная техника – 3979 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 1 октября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбиты/подавлены 44 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

