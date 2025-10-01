Запланована подія 2

Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації

Втрати ворога станом на 1 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 920 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1316 добу повномасштабної війни становлять 1 111 480 осіб.

Втрати Росії у війні на 1 жовтня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 1 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1111480 (+920) осіб;
  • танків – 11223 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 23294 (+3) од;
  • артилерійських систем – 33324 (+13) од;
  • РСЗВ – 1505 (+0) од;
  • засоби ППО – 1224 (+0) од;
  • літаків – 427 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65552 (+249);
  • крилаті ракети  – 3790 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 63274 (+33);
  • спеціальна техніка – 3979 (+0).
Фото 2 — Втрати ворога станом на 1 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько