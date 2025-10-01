- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
Втрати ворога станом на 1 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 920 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1316 добу повномасштабної війни становлять 1 111 480 осіб.
Втрати Росії у війні на 1 жовтня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 1 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1111480 (+920) осіб;
- танків – 11223 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23294 (+3) од;
- артилерійських систем – 33324 (+13) од;
- РСЗВ – 1505 (+0) од;
- засоби ППО – 1224 (+0) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65552 (+249);
- крилаті ракети – 3790 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63274 (+33);
- спеціальна техніка – 3979 (+0).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.