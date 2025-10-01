Запланована подія 2

Війна Війна
Новини
Дата публікації
Карта бойових дій в Україні на 1 жовтня 2025 року

війна, ЗСУ, військовий
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1316-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 1 жовтня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 1 жовтня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 1 жовтня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 1 жовтня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 1 жовтня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 1 жовтня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 1 жовтня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 1 жовтня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 1 жовтня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 1 жовтня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 1 жовтня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 1 жовтня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 1 жовтня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 155 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 2 ракетних та 54 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 112 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3 931 обстріл, зокрема 112 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 246 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по населеним пунктам Добропілля, Костянтинівка Донецької області; Покровське Дніпропетровської області; Гуляйполе Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські підрозділи відбили сім атак окупантів. Також противник завдав 15 авіаударів, скинувши при цьому 28 КАБ, здійснив 138 обстрілів, зокрема десять – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 1 жовтня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції українських захисників у районі Вовчанська та Кам’янки. Отримав відсіч.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 1 жовтня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в районах населеного пункту Куп’янськ та у бік Петропавлівки й Піщаного.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 1 жовтня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Шандриголове, Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка та у бік Дробишевого.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 1 жовтня 2025 року

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили сім наступальних дій загарбників у бік Ямполя, Дронівки та у районі Серебрянки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 1 жовтня 2025 року

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано три боєзіткнення, окупант намагався просуватись у районі Білої Гори та у бік Предтечиного.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 1 жовтня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Торецька, Диліївки, Яблунівки, Катеринівки, Русиного Яру та Полтавки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 1 жовтня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове та Філія.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 1 жовтня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Піддубне, Вороне, Соснівка, Січневе, Калинівське, Тернове, Ольгівське та Новогригорівка.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 1 жовтня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили дві атаки окупантів в районі Полтавки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 1 жовтня 2025 року

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили чотири штурмових дії загарбників, у районі Плавнів та у бік Степногірська, Малої Токмачки й Новоандріївки.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 1 жовтня 2025 року

На Придніпровському напрямку війська агресора здійснили п’ять марних спроб просунутися уперед на позиції наших підрозділів.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 1 жовтня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

 Зауважимо, серпень став для окупантів місяцем мінімальних територіальних здобутків за останній час. На Добропільському напрямку вони захопили 13,5 кв. км, але втратили 25,5 кв. км. На Покровському — здобули 5 кв. км, але наші війська повернули 26 кв. км. На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках втрат територій не допущено, а на Північно-Слобожанському відбито ще 4 кв. км.

Загалом Сили оборони у серпні відновили контроль над 58 кв. км території та звільнили низку населених пунктів.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько