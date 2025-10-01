- Тип
Карта боевых действий в Украине на 1 октября 2025 года
Продолжается 1316-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 1 октября 2025 г.
Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 155 боевых столкновений.
Вчера противник нанес 2 ракетных и 54 авиационных удара, применил две ракеты и сбросил 112 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 3931 обстрел, в том числе 112 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5246 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиационные удары, в частности по населенным пунктам Доброполье, Константиновка Донецкой области; Покровское Днепропетровской области; Гуляйполе Запорожской области.
Последние новости с фронта сегодня
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отбили семь атак оккупантов. Также противник нанес 15 авиаударов, сбросив при этом 28 КАБ, совершил 138 обстрелов, в том числе десять – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник четырежды атаковал позиции украинских защитников в районе Волчанска и Каменки. Получил отпор.
На Купянском направлении вчера произошло пять боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах населённого пункта Купянск и в сторону Петропавловки и Песчаного.
На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Шандриголово, Новомихайловка, Грековка, Колодец, Ямполевка и в сторону Дробышева.
На Северском направлении Силы обороны остановили семь наступательных действий захватчиков в сторону Ямполя, Дроновки и в районе Серебрянки.
На Краматорском направлении вчера зафиксировано три боевых столкновений, оккупант пытался продвигаться в районе Белой Горы и в сторону Предтечиного.
На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Торецка, Дилиевки, Яблоновки, Екатериновки, Русиного Яра и Полтавки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орех.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Вороне, Сосновка, Январское, Калиновское, Терново, Ольговское и Новогригоровка.
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отразили две атаки врага в районе Полтавки.
На Ореховском направлении наши защитники отразили четыре штурмовых действия захватчиков, в районе Плавней и в сторону Степногорска, Малой Токмачки и Новоандреевки.
На Приднепровском направлении войска агрессора предприняли пять безуспешных попыток продвинуться вперед на позиции наших подразделений.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Заметим, август стал для оккупантов месяцем минимальных территориальных достижений за последнее время. В Добропольском направлении они захватили 13,5 кв. км, но потеряли 25,5 кв. км. На Покровском получили 5 кв. км, но наши войска вернули 26 кв. км. На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях потери территорий не допущены, а на Северо-Слобожанском отражены еще 4 кв. км.
В целом Силы обороны в августе возобновили контроль над 58 кв. км территории и освободили ряд населенных пунктов.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
