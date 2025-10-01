Запланована подія 2

Карта боевых действий в Украине на 1 октября 2025 года

война, ВСУ, военный
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1316-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 1 октября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 1 октября 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 1 октября 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 1 октября 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 1 октября 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 1 октября 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 1 октября 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 1 октября 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 1 октября 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 1 октября 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 1 октября 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 1 октября 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 1 октября 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 155 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 2 ракетных и 54 авиационных удара, применил две ракеты и сбросил 112 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 3931 обстрел, в том числе 112 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5246 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по населенным пунктам Доброполье, Константиновка Донецкой области; Покровское Днепропетровской области; Гуляйполе Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отбили семь атак оккупантов. Также противник нанес 15 авиаударов, сбросив при этом 28 КАБ, совершил 138 обстрелов, в том числе десять – из реактивных систем залпового огня.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 1 октября 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении противник четырежды атаковал позиции украинских защитников в районе Волчанска и Каменки. Получил отпор.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 1 октября 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло пять боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах населённого пункта Купянск и в сторону Петропавловки и Песчаного.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 1 октября 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Шандриголово, Новомихайловка, Грековка, Колодец, Ямполевка и в сторону Дробышева.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 1 октября 2025 года

На Северском направлении Силы обороны остановили семь наступательных действий захватчиков в сторону Ямполя, Дроновки и в районе Серебрянки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 1 октября 2025 года

На Краматорском направлении вчера зафиксировано три боевых столкновений, оккупант пытался продвигаться в районе Белой Горы и в сторону Предтечиного.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 1 октября 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Торецка, Дилиевки, Яблоновки, Екатериновки, Русиного Яра и Полтавки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 1 октября 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орех.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 1 октября 2025 года

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Вороне, Сосновка, Январское, Калиновское, Терново, Ольговское и Новогригоровка.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 1 октября 2025 года

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отразили две атаки врага в районе Полтавки.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 1 октября 2025 года

На Ореховском направлении наши защитники отразили четыре штурмовых действия захватчиков, в районе Плавней и в сторону Степногорска, Малой Токмачки и Новоандреевки.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 1 октября 2025 года

На Приднепровском направлении войска агрессора предприняли пять безуспешных попыток продвинуться вперед на позиции наших подразделений.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 1 октября 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Заметим, август стал для оккупантов месяцем минимальных территориальных достижений за последнее время. В Добропольском направлении они захватили 13,5 кв. км, но потеряли 25,5 кв. км. На Покровском получили 5 кв. км, но наши войска вернули 26 кв. км. На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях потери территорий не допущены, а на Северо-Слобожанском отражены еще 4 кв. км.

В целом Силы обороны в августе возобновили контроль над 58 кв. км территории и освободили ряд населенных пунктов.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.

Автор:
Светлана Манько