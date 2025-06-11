Потери врага по состоянию на 11 июня 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1120 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1204 день полномасштабной войны составляют 999 200 человек.

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Потери России в войне на 11 июня 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 11 июня потеряла:

личного состава – около 999 200 (+1120) человек,

танков ‒ 10 927 (+8) ед.

боевых бронированных машин – 22 783 (+15) ед.

артиллерийских систем – 29 016 (+34) ед.

РСЗО ‒ 1413 (+1) ед.

средств ПВО ‒ 1183 (+0) ед.

самолетов – 416 (+0) ед.

вертолетов ‒ 337 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 40 297 (+240) ед.

крылатых ракет ‒ 3337 (+7) ед.

кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед.

подлодок ‒ 1 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 51 579 (+124) ед.

специальной техники – 3914 (+2) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 11 июня – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

49 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге, севере и центре страны.

Уточняется, что 40 дронов сбито огневыми средствами поражения, 9 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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