Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,56

+0,06

EUR

47,50

+0,13

Наличный курс:

USD

41,45

41,38

EUR

47,73

47,55

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Потери врага по состоянию на 11 июня 2025 года – Генштаб ВСУ

танк, война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1120 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1204 день полномасштабной войны составляют 999 200 человек.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Потери России в войне на 11 июня 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 11 июня потеряла:

  • личного состава – около 999 200 (+1120) человек,
  • танков ‒ 10 927 (+8) ед.
  • боевых бронированных машин – 22 783 (+15) ед.
  • артиллерийских систем – 29 016 (+34) ед.
  • РСЗО ‒ 1413 (+1) ед.
  • средств ПВО ‒ 1183 (+0) ед.
  • самолетов – 416 (+0) ед.
  • вертолетов ‒ 337 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 40 297 (+240) ед.
  • крылатых ракет ‒ 3337 (+7) ед.
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед.
  • подлодок ‒ 1 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 51 579 (+124) ед.
  • специальной техники – 3914 (+2) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 11 июня 2025 года – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 11 июня – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 49 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге, севере и центре страны.

Уточняется, что 40 дронов сбито огневыми средствами поражения, 9 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 11 июня 2025 года – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько