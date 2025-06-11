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Потери врага по состоянию на 11 июня 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1120 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1204 день полномасштабной войны составляют 999 200 человек.
Потери России в войне на 11 июня 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 11 июня потеряла:
- личного состава – около 999 200 (+1120) человек,
- танков ‒ 10 927 (+8) ед.
- боевых бронированных машин – 22 783 (+15) ед.
- артиллерийских систем – 29 016 (+34) ед.
- РСЗО ‒ 1413 (+1) ед.
- средств ПВО ‒ 1183 (+0) ед.
- самолетов – 416 (+0) ед.
- вертолетов ‒ 337 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 40 297 (+240) ед.
- крылатых ракет ‒ 3337 (+7) ед.
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед.
- подлодок ‒ 1 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 51 579 (+124) ед.
- специальной техники – 3914 (+2) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 11 июня – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 49 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге, севере и центре страны.
Уточняется, что 40 дронов сбито огневыми средствами поражения, 9 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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