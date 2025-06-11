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Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

танк, війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1120 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1204 добу повномасштабної війни становлять 999 200 осіб.

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Втрати Росії у війні на 11 червня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 11 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 999 200 (+1120) осіб, 
  • танків ‒ 10 927 (+8) од. 
  • бойових броньованих машин ‒ 22 783 (+15) од. 
  • артилерійських систем – 29 016 (+34) од. 
  • РСЗВ ‒ 1413 (+1) од. 
  • засобів ППО ‒ 1183 (+0) од. 
  • літаків ‒ 416 (+0) од. 
  • гелікоптерів ‒ 337 (+0) од. 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 40 297 (+240) од. 
  • крилатих ракет ‒ 3337 (+7) од. 
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од. 
  • підводних човнів ‒ 1 (+0) од. 
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 51 579 (+124) од. 
  • спеціальної техніки ‒ 3914 (+2) од. 
Фото 2 — Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 11 червня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 49 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні, півночі та в центрі країни.

Уточнюється, що 40дронів збито вогневими засобами ураження, 9 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Фото 3 — Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько