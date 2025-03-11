Потери врага по состоянию на 11 марта 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1300 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1112 сутки полномасштабной войны составляют 887 620 человек.

Потери России в войне на 11 марта 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 11 марта потеряла:

личного состава – около 887 620 (+1300) человек,

танков ‒ 10 303 (+11) ед,

боевых бронированных машин ‒ 21 423 (+23) ед,

артиллерийских систем – 24 346 (+75) ед,

РСЗО – 1313 (+2) ед,

средства ПВО ‒ 1103 (+1) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 28 801 (+198),

крылатые ракеты ‒ 3121 (+1),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 40 205 (+134) ед,

специальная техника ‒ 3775 (+2) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 11 марта – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

1 баллистической ракеты Искандер-М;

79 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях.

35 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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