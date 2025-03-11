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Потери врага по состоянию на 11 марта 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1300 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1112 сутки полномасштабной войны составляют 887 620 человек.
Потери России в войне на 11 марта 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 11 марта потеряла:
- личного состава – около 887 620 (+1300) человек,
- танков ‒ 10 303 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21 423 (+23) ед,
- артиллерийских систем – 24 346 (+75) ед,
- РСЗО – 1313 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 1103 (+1) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 28 801 (+198),
- крылатые ракеты ‒ 3121 (+1),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 40 205 (+134) ед,
- специальная техника ‒ 3775 (+2) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 11 марта – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 1 баллистической ракеты Искандер-М;
- 79 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях.
- 35 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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