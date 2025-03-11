Втрати ворога станом на 11 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1300 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1112-ту добу повномасштабної війни становлять 887 620 осіб.

Втрати Росії у війні на 11 березня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 11 березня втратила:

особового складу ‒ близько 887 620 (+1300) осіб,

танків ‒ 10 303 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 21 423 (+23) од,

артилерійських систем – 24 346 (+75) од,

РСЗВ – 1313 (+2) од,

засоби ППО ‒ 1103 (+1) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28 801 (+198),

крилаті ракети ‒ 3121 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 40 205 (+134) од,

спеціальна техніка ‒ 3775 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 11 березня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

1 балістичної ракети Іскандер-М;

79-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях.

35 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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