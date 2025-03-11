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Карта боевых действий в Украине на 11 марта 2025 года

военные, война, ВСУ
Великая война длится три года. Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook

Продолжается 1112-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 11 марта 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 11 марта 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 11 марта 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 11 марта 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 11 марта 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 11 марта 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 11 марта 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 11 марта 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 11 марта 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 11 марта 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 11 марта 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 113 авиационных ударов, применил две ракеты и сбросил 168 КАБ. Кроме того, совершил около шести тысяч обстрелов, из них 186 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2930 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационных ударов, в частности в районах населенных пунктов Малая Волча Харьковской области; Леонтовичи, Сухой Яр, Воскресенка, Шевченко Донецкой области; Новогеоргиевка Запорожской области; Новодаровка, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка Запорожской области; Львов Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава и техники, 12 артиллерийских средств, два пункта управления, пункт управления БПЛА, а также еще одну важную цель российских захватчиков.

На Харьковском направлении наши войска отразили четыре атаки противника в районе Волчанска.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 11 марта 2025 года

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Лозовой, Петропавловки, Степной Новоселовки и Богуславки.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 11 марта 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новое, Грековка, Новомихайловка, Колодцы, Зеленая Долина, Заречное, Ямполевка, Новолюбовка и Торское.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 11 марта 2025 года

На Северском направлении украинские воины за прошлые сутки отбивали 12 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытаются идти вперед в районах Белогоровки, Федоровки и Верхнекаменского

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 11 марта 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районах Часового Яра и Белой Горы.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 11 марта 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку от населенных пунктов Дачное, Курдюмовка, Крымское, Дружба, Торецк и Щербиновка.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 11 марта 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 21 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Валентиновка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Покровск, Удачное, Котляровка, Алексеевка и Андреевка.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 11 марта 2025 года

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 19 атак противника вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Скудное, Бурлацкое и в направлении Веселого.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 11 марта 2025 года

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили семь атак в районах Новоселки и Привольного.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 11 марта 2025 года

На Ореховском направлении наши защитники отразили шесть вражеских штурмов в направлениях Новоданиловки, Пятихаток, Щербаков и Степного.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 11 марта 2025 года

В Приднепровском направлении враг провел одну безуспешную попытку атаки позиций наших защитников.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 11 марта 2025 года

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 11 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 41 авиационный удар с применением 61 управляемой бомбы, а также осуществил 272 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 19 — из реактивных систем залпового огня.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 11 марта 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Напомним, Министерство обороны Украины начало лицензированное производство современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько