Потери врага по состоянию на 11 сентября 2025 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 890 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1296 день полномасштабной войны составляют 1 091 890 человек.

Потери России в войне на 11 сентября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 11 сентября потеряла:

личного состава – около 1091890 (+890) человек;

танков – 111 76 (+4) ед;

боевых бронированных машин – 23264 (+2) ед;

артиллерийских систем – 32628 (+22) ед;

РСЗО/MLRS – 1483 (+0) ед;

средства ПВО – 1217 (+0) ед;

самолетов – 422 (+0) ед;

вертолетов – 341 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 58194 (+343);

крылатые ракеты – 3718 (+27);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 61339 (+49);

специальная техника – 3964 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 11 сентября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 62 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.