Втрати ворога станом на 11 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 890 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1296 добу повномасштабної війни становлять 1 091 890 осіб.

Втрати Росії у війні на 11 вересня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 11 вересня втратила:

особового складу – близько 1091890 (+890) осіб;

танків – 111 76 (+4) од;

бойових броньованих машин – 23264 (+2) од;

артилерійських систем – 32628 (+22) од;

РСЗВ / MLRS – 1483 (+0) од;

засоби ППО – 1217 (+0) од;

літаків – 422 (+0) од;

гелікоптерів – 341 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 58194 (+343);

крилаті ракети – 3718 (+27);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 61339 (+49);

спеціальна техніка – 3964 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 11 вересня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 62 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.