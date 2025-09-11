Запланована подія 2

Новини
Втрати ворога станом на 11 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

ЗСУ за останню добу ліквідували 890 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1296 добу повномасштабної війни становлять 1 091 890 осіб.

Втрати Росії у війні на 11 вересня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 11 вересня втратила:

  • особового складу – близько 1091890 (+890) осіб;
  • танків – 111 76 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 23264 (+2) од;
  • артилерійських систем – 32628 (+22) од;
  • РСЗВ / MLRS – 1483 (+0) од;
  • засоби ППО – 1217 (+0) од;
  • літаків – 422 (+0) од;
  • гелікоптерів – 341 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 58194 (+343);
  • крилаті ракети – 3718 (+27);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 61339 (+49);
  • спеціальна техніка – 3964 (+0). 
Уражені повітряні цілі ворога станом на 11 вересня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  •  збито/подавлено 62 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько