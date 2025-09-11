Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,12

--0,13

EUR

48,29

--0,09

Готівковий курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,55

48,40

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 11 вересня 2025 року

війна, ЗСУ, танк
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1296-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 11 вересня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 11 вересня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 11 вересня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 11 вересня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 11 вересня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 11 вересня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 11 вересня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 11 вересня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 11 вересня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 11 вересня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 205 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 69 авіаційних ударів, застосував 44 ракети і скинув 120 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5965 дронів-камікадзе та здійснено 4578 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 91 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Красний Хутір Чернігівської області; Залізничне, Оріхів Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, артилерійську систему та район зосередження особового складу.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано сім бойових зіткнень. Противник завдав 15 авіаційних ударів, загалом скинув 32 керовані авіабомби та здійснив 204 артилерійські обстріли, зокрема 10 — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 11 вересня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 16 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та Одрадного.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 11 вересня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Мирного, Куп’янська та Борівської Андріївки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 11 вересня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Середнє, Колодязі, Ставки, Торське та Шандриголове.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 11 вересня 2025 року

На Сіверському напрямку противник 20 разів атакував позиції Сил оборони в районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку Виїмки й Дронівки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 11 вересня 2025 року

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося сім бойових зіткнень в районах Білої Гори, Майського та в напрямках Ступочок й Предтечиного.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 11 вересня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Щербинівки, Олександро-Калинового, Клебан-Бика, Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та у напрямку Берестка, Софіївки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 11 вересня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 атак агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Золотий Колодязь, Нове Шахове, Котлине, Никанорівка, Родинське, Промінь, Лисівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 11 вересня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 31 ворожий штурм у районах населених пунктів Філія, Олександроград, Маліївка, Комишуваха, Ольгівське, Толстой, Піддубне, Новоіванівка та в напрямку Іванівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 11 вересня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз наступав на позиції наших захисників в районі Білогір’я.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 11 вересня 2025 року

На Оріхівському напрямку противник двічі проводив наступальні дії в бік Плавнів та Степногірська, отримав відсіч.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 11 вересня 2025 року

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки загарбників у бік Антонівки та Садового.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 11 вересня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

 Зауважимо, серпень став для окупантів місяцем мінімальних територіальних здобутків за останній час. На Добропільському напрямку вони захопили 13,5 кв. км, але втратили 25,5 кв. км. На Покровському — здобули 5 кв. км, але наші війська повернули 26 кв. км. На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках втрат територій не допущено, а на Північно-Слобожанському відбито ще 4 кв. км.

Загалом Сили оборони у серпні відновили контроль над 58 кв. км території та звільнили низку населених пунктів.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько