Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,12

--0,13

EUR

48,29

--0,09

Наличный курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,55

48,35

Война
Новости
Карта боевых действий в Украине на 11 сентября 2025 года

война, ВСУ, танк
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1296-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 11 сентября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 11 сентября 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 11 сентября 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 11 сентября 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 11 сентября 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 11 сентября 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 11 сентября 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 11 сентября 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 11 сентября 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 11 сентября 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 11 сентября 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 205 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 69 авиационных ударов, применил 44 ракеты и сбросил 120 управляемых бомб. Кроме этого, было привлечено для поражения 5965 дронов-камикадзе и совершено 4578 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 91 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Красный Хутор Черниговской области; Железнодорожное, Орехов Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, артиллерийскую систему и район сосредоточения личного состава.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано семь боевых столкновений. Противник нанес 15 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 32 управляемых авиабомба и совершил 204 артиллерийских обстрела, в том числе 10 — из реактивных систем залпового огня.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 11 сентября 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении произошло 16 боевых столкновений в районах Волчанска, Амбарного и Отрадного.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 11 сентября 2025 года

На Купянском направлении за сутки зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Мирного, Купянска и Боровской Андреевки.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 11 сентября 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Среднее, Колодец, Ставка, Торское и Шандриголовое.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 11 сентября 2025 года

На Северском направлении противник 20 раз атаковал позиции сил обороны в районах Серебрянки, Григоровки и в направлении Выемки и Дроновки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 11 сентября 2025 года

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло семь боевых столкновений в районах Белой Горы, Майского и в направлениях Ступочек и Предтечиного.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 11 сентября 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Щербиновки, Александро-Калинового, Клебан-Быка, Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки и в направлении Берестка, Софиевки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 11 сентября 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 атак агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Свободное, Золотой Колодец, Новое Шахово, Котлино, Никаноровка, Родинское, Луч, Лысовка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Зверевое, Удачное, Дачное, Новоукраи.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 11 сентября 2025 года

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 31 вражеский штурм в районах населенных пунктов Филиал, Александроград, Малиевка, Камышеваха, Ольговское, Толстой, Поддубное, Новоивановка и в направлении Ивановки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 11 сентября 2025 года

На Гуляйпольском направлении враг однажды наступал на позиции наших защитников в районе Белогорья.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 11 сентября 2025 года

На Ореховском направлении противник дважды проводил наступательные действия в сторону Плавней и Степногорска, получил отпор.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 11 сентября 2025 года

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили две атаки захватчиков в сторону Антоновки и Садового.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 11 сентября 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Заметим, август стал для кафиров месяцем минимальных территориальных достижений за последнее время. В Добропольском направлении они захватили 13,5 кв. км, но потеряли 25,5 кв. км. На Покровском получили 5 кв. км, но наши войска вернули 26 кв. км. На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях потери территорий не допущены, а на Северо-Слобожанском отражены еще 4 кв. км.

В целом Силы обороны в августе возобновили контроль над 58 кв. км территории и освободили ряд населенных пунктов.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.

Автор:
Светлана Манько