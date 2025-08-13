Потери врага по состоянию на 13 августа 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 890 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1267-е сутки полномасштабной войны составляют 1066110 человек.

Потери России в войне на 13 августа 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 13 августа потеряла:

личного состава – около 1066110 (+890) человек;

танков – 11099 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 23127 (+8) ед;

артиллерийских систем – 31429 (+23) ед;

РСЗО –1465 (+1) ед;

средства ПВО – 1207 (+2) ед;

самолетов – 421 (+0) ед;

вертолетов – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 50852 (+99);

крылатые ракеты – 3558 (+2);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 58 265 (+46);

специальная техника –3937 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 13 августа – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 34 цели:

2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;

32 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 17 БпЛА на 15 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

