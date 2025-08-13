- Тип
Потери врага по состоянию на 13 августа 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 890 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1267-е сутки полномасштабной войны составляют 1066110 человек.
Потери России в войне на 13 августа 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 13 августа потеряла:
- личного состава – около 1066110 (+890) человек;
- танков – 11099 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 23127 (+8) ед;
- артиллерийских систем – 31429 (+23) ед;
- РСЗО –1465 (+1) ед;
- средства ПВО – 1207 (+2) ед;
- самолетов – 421 (+0) ед;
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 50852 (+99);
- крылатые ракеты – 3558 (+2);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 58 265 (+46);
- специальная техника –3937 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 13 августа – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
Противовоздушной обороной сбито/подавлено 34 цели:
- 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;
- 32 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.
Зафиксировано попадание 17 БпЛА на 15 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
