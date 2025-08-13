Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,43

--0,02

EUR

48,08

--0,12

Наличный курс:

USD

41,48

41,40

EUR

48,50

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Потери врага по состоянию на 13 августа 2025 года — Генштаб ВСУ

военные
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 890 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1267-е сутки полномасштабной войны составляют 1066110 человек.

Потери России в войне на 13 августа 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 13 августа потеряла:

  • личного состава – около 1066110 (+890) человек;
  • танков – 11099 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин – 23127 (+8) ед;
  • артиллерийских систем – 31429 (+23) ед;
  • РСЗО –1465 (+1) ед;
  • средства ПВО – 1207 (+2) ед;
  • самолетов – 421 (+0) ед;
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 50852 (+99);
  • крылатые ракеты – 3558 (+2);
  • корабли/катера – 28 (+0);
  • подлодки – 1 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 58 265 (+46);
  • специальная техника –3937 (+0).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 13 августа 2025 года — Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 13 августа – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 34 цели:

  • 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;
  • 32 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 17 БпЛА на 15 локациях.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 13 августа 2025 года — Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Ольга Опенько