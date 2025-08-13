- Тип
Втрати ворога станом на 13 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 890 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1267-ту добу повномасштабної війни становлять 1066110 осіб.
Втрати Росії у війні на 13 серпня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 13 серпня втратила:
- особового складу – близько 1066110 (+890) осіб;
- танків – 11099 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23127 (+8) од;
- артилерійських систем – 31429 (+23) од;
- РСЗВ –1465 (+1) од;
- засоби ППО – 1207 (+2) од;
- літаків – 421 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50852 (+99);
- крилаті ракети – 3558 (+2);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 58265 (+46);
- спеціальна техніка –3937 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 13 серпня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
Протиповітряною обороною збито/подавлено 34 цілі:
- 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;
- 32 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання 17 БпЛА на 15 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
