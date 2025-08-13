Втрати ворога станом на 13 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 890 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1267-ту добу повномасштабної війни становлять 1066110 осіб.

Втрати Росії у війні на 13 серпня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 13 серпня втратила:

особового складу – близько 1066110 (+890) осіб;

танків – 11099 (+1) од;

бойових броньованих машин – 23127 (+8) од;

артилерійських систем – 31429 (+23) од;

РСЗВ –1465 (+1) од;

засоби ППО – 1207 (+2) од;

літаків – 421 (+0) од;

гелікоптерів – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50852 (+99);

крилаті ракети – 3558 (+2);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 58265 (+46);

спеціальна техніка –3937 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 13 серпня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

Протиповітряною обороною збито/подавлено 34 цілі:

2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;

32 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 БпЛА на 15 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

