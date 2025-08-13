Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,43

--0,02

EUR

48,08

--0,12

Готівковий курс:

USD

41,48

41,40

EUR

48,50

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 13 серпня 2025 року

військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1267-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 13 серпня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 13 серпня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 13 серпня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 13 серпня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 13 серпня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 13 серпня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 13 серпня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 13 серпня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 13 серпня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 13 серпня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів шістьма ракетами та 89 авіаційних ударів, скинувши 183 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5 120 обстрілів, з них 64 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 166 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Кам’янка, Середина-Буда Сумської області; Білогір’я, Приморське, Малокатеринівка Запорізької області; Одрадокам’янка, Антонівка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу та техніки, один артилерійський засіб, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та один засіб протиповітряної оборони російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 17 боєзіткнень. Ворог завдав 17 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб, здійснив 281 обстріл, зокрема одинадцять — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 13 серпня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив три наступальні дії у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Кам’янка, Красне Перше.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 13 серпня 2025 року

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у напрямках Кіндрашівки, Московки, Куп’янська, Богуславки та Нової Кругляківки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 13 серпня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази. Намагався просунутися вперед у районах Греківки, Мирного, Зарічного, Карпівки, Торського, Діброви та в бік Шандриголового й Серебрянки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 13 серпня 2025 року

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили вісім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Григорівки та Виїмки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 13 серпня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення у районах Олександро-Шультиного та Ступочок.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 13 серпня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах Неліпівки, Щербинівки, Русиного Яру та Яблунівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 13 серпня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора в районах Попового Яру, Маяка, Рубіжного, Володимирівки, Колодязів, Ніканорівки, Котлиного, Нового Шахового, Новоекономічного, Звірового, Удачного, Лисівки, а також у напрямках Покровська, Золотого Колодязя, Родинського та Променя.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 13 серпня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак противника в районах Дачного, Шевченка, Новоукраїнки, Зірки, Вільного Поля, Олександрограда, Толстого, Мирного, Маліївки, Ольгівського, Воскресенки та Андріївки-Клевцового.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 13 серпня 2025 року

Минулої доби на Гуляйпільському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві ворожі атаки в напрямку Полтавки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 13 серпня 2025 року

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Кам’янське та в напрямку Новоандріївки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 13 серпня 2025 року

На Придніпровському напрямку агресор провів шість наступальних дій в напрямку населених пунктів Придніпровське, Антонівка та Гола Пристань — Сили оборони успішно відбили всі ворожі атаки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 13 серпня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, 23 липня відбулася третя зустріч української та російської делегацій у Туреччині. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що серед головних тем були припинення вогню, звільнення полонених і зустріч лідерів заради справедливого миру.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Ольга Опенько