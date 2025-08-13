Запланована подія 2

Карта боевых действий в Украине на 13 августа 2025 года

военные
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1267-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 13 августа 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 13 августа 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 13 августа 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 13 августа 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 13 августа 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 13 августа 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 13 августа 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 13 августа 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 13 августа 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 13 августа 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 13 августа 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара шестью ракетами и 89 авиационных ударов, сбросив 183 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 5 120 обстрелов, из них 64 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4 166 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационных ударов, в том числе по районам населенных пунктов Бояро-Лежачи, Каменка, Середина-Буда Сумской области; Белогорье, Приморское, Малокатериновка Запорожской области; Одрадокаменка, Антоновка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава и техники, одно артиллерийское средство, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и одно противовоздушной обороны российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 17 боеприкосновений. Враг нанес 17 авиационных ударов, сбросил 28 управляемых бомб, произвел 281 обстрел, в том числе одиннадцать — из реактивных систем залпового огня.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 13 августа 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток враг совершил три наступательных действия в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Каменка, Красное Первое.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 13 августа 2025 года

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак врага. Силы обороны отражали штурмовые действия противника по направлениям Кондрашовки, Московки, Купянска, Богуславки и Новой Кругляковки.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 13 августа 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза. Пытался продвинуться вперед в районах Грековки, Мирного, Заречного, Карповки, Торского, Дибровы и в сторону Шандриголового и Серебрянки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 13 августа 2025 года

На Северском направлении украинские воины за прошлые сутки отбили восемь вражеских атак. Подразделения окупантов пытались продвинуться в районах Григоровки и Выемки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 13 августа 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано три боеприкосновения в районах Александро-Шультиного и Ступочек.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 13 августа 2025 года

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Нелиповки, Щербиновки, Русиного Яра и Яблоновки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 13 августа 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Попового Яра, Маяка, Рубежного, Владимировки, Колодязей, Никаноровки, Котлиного, Нового Шахматного, Новоэкономического, Зверевого, Удачного, Лысовки, а также в направлениях Покровска, Золотого Колодязя, Родинского и Променя.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 13 августа 2025 года

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 28 атак противника в районах Дачного, Шевченко, Новоукраинки, Зирки, Свободного Поля, Александрограда, Толстого, Мирного, Малиевки, Ольговского, Воскресенки и Андреевки-Клевцового.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 13 августа 2025 года

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки в направлении Полтавки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 13 августа 2025 года

В Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Каменское и в направлении Новоандреевки.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 13 августа 2025 года

На Приднепровском направлении агрессор провел шесть наступательных действий в направлении населенных пунктов Приднепровское, Антоновка и Голая Пристань – Силы обороны успешно отразили все вражеские атаки.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 13 августа 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, 23 июля прошла третья встреча украинской и российской делегаций в Турции. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что среди главных тем были прекращение огня, освобождение пленных и встреча лидеров ради справедливого мира.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Ольга Опенько