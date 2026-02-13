- Тип
Потери врага по состоянию на 13 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 800 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1451 день полномасштабной войны составляют 1 250 950 человек.
Потери России в войне на 13 февраля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 13 февраля потеряла:
- личного состава - около 1 250 950 (+800) человек;
- танков - 11 667 (+5) ед;
- боевых бронированных машин - 24 028 (+3) ед;
- артиллерийских систем - 37 254 (+41) ед;
- РСЗО - 1 642 (+1) ед.;
- средств ПВО - 1 300 (+1) ед;
- самолетов - 435 (+0) ед;
- вертолетов - 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 133 392 (+1 239) ед;
- крылатых ракет - 4 286 (+16) ед;
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед;
- подводных лодок - 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 78 268 (+127) ед;
- специальной техники - 4 070 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 13 февраля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 111 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.
Зафиксировано попадание ракеты и 22 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
