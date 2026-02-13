- Тип
Втрати ворога станом на 13 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 800 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1451 добу повномасштабної війни становлять 1 250 950 осіб.
Втрати Росії у війні на 13 лютого 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 13 лютого втратила:
- особового складу — близько 1 250 950 (+800) осіб;
- танків — 11 667 (+5) од.;
- бойових броньованих машин — 24 028 (+3) од.;
- артилерійських систем — 37 254 (+41) од.;
- РСЗВ — 1 642 (+1) од.;
- засобів ППО — 1 300 (+1) од.;
- літаків — 435 (+0) од.;
- гелікоптерів — 347 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 133 392 (+1 239) од.;
- крилатих ракет — 4 286 (+16) од.;
- кораблів / катерів — 28 (+0) од.;
- підводних човнів — 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 78 268 (+127) од.;
- спеціальної техніки — 4 070 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 13 лютого
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання ракети та 22 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
