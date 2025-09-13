Потери врага по состоянию на 13 сентября 2025 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 950 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1298 сутки полномасштабной войны составляют 1093730 человек.

Потери России в войне на 13 сентября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 13 сентября потеряла:

личного состава – около 1093730 (+950) человек;

танков – 11181 (+4) ед;

боевых бронированных машин – 23267 (+1) ед;

артиллерийских систем – 32707 (+39) ед;

РСЗО – 1486 (+1) ед;

средства ПВО – 1217 (+0) ед;

самолетов – 422 (+0) ед;

вертолетов – 341 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 58825 (+358);

крылатые ракеты – 3718 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 61512 (+109);

специальная техника – 3964 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 13 сентября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 137 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны;

зафиксировано попадание ракеты и 27 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.