Потери врага по состоянию на 13 сентября 2025 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 950 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1298 сутки полномасштабной войны составляют 1093730 человек.
Потери России в войне на 13 сентября 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 13 сентября потеряла:
- личного состава – около 1093730 (+950) человек;
- танков – 11181 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 23267 (+1) ед;
- артиллерийских систем – 32707 (+39) ед;
- РСЗО – 1486 (+1) ед;
- средства ПВО – 1217 (+0) ед;
- самолетов – 422 (+0) ед;
- вертолетов – 341 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 58825 (+358);
- крылатые ракеты – 3718 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 61512 (+109);
- специальная техника – 3964 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 13 сентября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 137 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны;
- зафиксировано попадание ракеты и 27 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
