Война
Новости
Карта боевых действий в Украине на 13 сентября 2025 года

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1298-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 13 сентября 2025 г.

Последние данные со отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 13 сентября 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 13 сентября 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 13 сентября 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 13 сентября 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 13 сентября 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 13 сентября 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 13 сентября 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 13 сентября 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 13 сентября 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 13 сентября 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 13 сентября 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 183 боевых столкновения.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 3 ракетных и 81 авиационных ударов, применил шесть ракет и сбросил 140 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5206 обстрелов, из них 59 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6070 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Белогорье, Железнодорожное, Новояковловка, Веселянка Запорожской области; Херсон, Львов Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления, три артиллерийских средства и один другой важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло три боестолкновения. Противник нанес 13 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 24 управляемых авиационных бомбы, и совершил 133 артиллерийских обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 13 сентября 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении произошло 23 боестолкновения в районах Волчанска, Амбарного и в сторону Слобожанского, Отрадного, Кутьковки.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 13 сентября 2025 года

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе Голубовки и в направлении Купянска, Песчаного, Новой Кругляковки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 13 сентября 2025 года

На лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед в районах Грековки, Колодцев и в сторону населенных пунктов Новоселовка, Шандриголово, Ставки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 13 сентября 2025 года

На Северском направлении за прошедшие сутки враг совершил 20 атак на позиции наших подразделений в районах Серебрянки, Григоровки и в сторону населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Выемка.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 13 сентября 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано семь боевых столкновений в районе Орехово-Василовки и в направлении Ступочек, Предтечино, Белой Горы.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 13 сентября 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 15 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Екатериновка, Александро-Калиново и в сторону Иванополья, Плещеевки, Степановки, Полтавки.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 13 сентября 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Маяк, Уют, Новоэкономическое, Николаевка, Миролюбовка, Удачное, Муравка, Дачное, Новоукраинка и в направлении населенных пунктов Мирноград, Луч, Сухой Яр, Молдова, Молдова, Покров.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 13 сентября 2025 года

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 16 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Сосновка, Вороне, Малиевка, Терново, Новониколаевка, Ольговское и в сторону Филиала, Ивановки, Александрограда.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 13 сентября 2025 года

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 13 сентября 2025 года

На Ореховском направлении враг совершил два штурма в сторону Малой Токмачки и Новоданиловки.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 13 сентября 2025 года

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг дважды без успеха пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 13 сентября 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Заметим, август стал для оккупантов месяцем минимальных территориальных достижений за последнее время. В Добропольском направлении они захватили 13,5 кв. км, но потеряли 25,5 кв. км. На Покровском получили 5 кв. км, но наши войска вернули 26 кв. км. На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях потери территорий не допущены, а на Северо-Слобожанском отражены еще 4 кв. км.

В целом Силы обороны в августе возобновили контроль над 58 кв. км территории и освободили ряд населенных пунктов.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Татьяна Гойденко