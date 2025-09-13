Карта боевых действий в Украине на 13 сентября 2025 года

Продолжается 1298-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 13 сентября 2025 г.

Последние данные со отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 183 боевых столкновения.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 3 ракетных и 81 авиационных ударов, применил шесть ракет и сбросил 140 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5206 обстрелов, из них 59 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6070 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Белогорье, Железнодорожное, Новояковловка, Веселянка Запорожской области; Херсон, Львов Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления, три артиллерийских средства и один другой важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло три боестолкновения. Противник нанес 13 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 24 управляемых авиационных бомбы, и совершил 133 артиллерийских обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 23 боестолкновения в районах Волчанска, Амбарного и в сторону Слобожанского, Отрадного, Кутьковки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе Голубовки и в направлении Купянска, Песчаного, Новой Кругляковки.

На лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед в районах Грековки, Колодцев и в сторону населенных пунктов Новоселовка, Шандриголово, Ставки.

На Северском направлении за прошедшие сутки враг совершил 20 атак на позиции наших подразделений в районах Серебрянки, Григоровки и в сторону населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Выемка.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боевых столкновений в районе Орехово-Василовки и в направлении Ступочек, Предтечино, Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Екатериновка, Александро-Калиново и в сторону Иванополья, Плещеевки, Степановки, Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Маяк, Уют, Новоэкономическое, Николаевка, Миролюбовка, Удачное, Муравка, Дачное, Новоукраинка и в направлении населенных пунктов Мирноград, Луч, Сухой Яр, Молдова, Молдова, Покров.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 16 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Сосновка, Вороне, Малиевка, Терново, Новониколаевка, Ольговское и в сторону Филиала, Ивановки, Александрограда.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил

На Ореховском направлении враг совершил два штурма в сторону Малой Токмачки и Новоданиловки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг дважды без успеха пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Заметим, август стал для оккупантов месяцем минимальных территориальных достижений за последнее время. В Добропольском направлении они захватили 13,5 кв. км, но потеряли 25,5 кв. км. На Покровском получили 5 кв. км, но наши войска вернули 26 кв. км. На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях потери территорий не допущены, а на Северо-Слобожанском отражены еще 4 кв. км.

В целом Силы обороны в августе возобновили контроль над 58 кв. км территории и освободили ряд населенных пунктов.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

