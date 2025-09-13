Запланована подія 2

Війна
Новини
Карта бойових дій в Україні на 13 вересня 2025 року

Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

Триває 1298-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 13 вересня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 13 вересня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 13 вересня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 13 вересня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 13 вересня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 13 вересня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 13 вересня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 13 вересня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 13 вересня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 13 вересня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 13 вересня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 183 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 3 ракетних та 81 авіаційного ударів, застосував шість ракет та скинув 140 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5206 обстрілів, з них 59 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6070 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Білогір’я, Залізничне, Новояковлівка, Веселянка Запорізької області; Херсон, Львове Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу та техніки, два пункти управління, три артилерійських засоби та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Противник завдав 13 авіаційних ударів, загалом скинув 24 керовані авіаційні бомби, та здійснив 133 артилерійських обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 13 вересня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 23 боєзіткнення у районах Вовчанська, Амбарного та в бік Слобожанського, Одрадного, Кутьківки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 13 вересня 2025 року

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районі Голубівки та в напрямку Куп’янська, Піщаного, Нової Кругляківки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 13 вересня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися вперед у районах Греківки, Колодязів та у бік населених пунктів Новоселівка, Шандриголове, Ставки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 13 вересня 2025 року

На Сіверському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив 20 атак на позиції наших підрозділів у районах Серебрянки, Григорівки та у бік населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Виїмка.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 13 вересня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано сім бойових зіткнень в районі Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок, Предтечиного, Білої Гори.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 13 вересня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак в районах населених пунктів Щербинівка, Катеринівка, Олександро-Калинове та у бік Іванопілля, Плещіївки, Степанівки, Полтавки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 13 вересня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Маяк, Затишок, Новоекономічне, Миколаївка, Миролюбівка, Удачне, Муравка, Дачне, Новоукраїнка та в напрямку населених пунктів Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Новопідгородне, Філія.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 13 вересня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 16 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Соснівка, Вороне, Маліївка, Тернове, Новомиколаївка, Ольгівське та в бік Філії, Іванівки, Олександрограда.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 13 вересня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 13 вересня 2025 року

На Оріхівському напрямку ворог здійснив два штурми в бік Малої Токмачки та Новоданилівки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 13 вересня 2025 року

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог двічі без успіху намагався просуватися до укріплень наших оборонців.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 13 вересня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зауважимо, серпень став для окупантів місяцем мінімальних територіальних здобутків за останній час. На Добропільському напрямку вони захопили 13,5 кв. км, але втратили 25,5 кв. км. На Покровському — здобули 5 кв. км, але наші війська повернули 26 кв. км. На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках втрат територій не допущено, а на Північно-Слобожанському відбито ще 4 кв. км.

Загалом Сили оборони у серпні відновили контроль над 58 кв. км території та звільнили низку населених пунктів.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко