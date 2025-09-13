- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 13 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 950 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1298 добу повномасштабної війни становлять 1 093 730 осіб.
Втрати Росії у війні на 13 вересня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 13 вересня втратила:
- особового складу – близько 1093730 (+950) осіб;
- танків – 11181 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 23267 (+1) од;
- артилерійських систем – 32707 (+39) од;
- РСЗВ – 1486 (+1) од;
- засоби ППО – 1217 (+0) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 341 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 58825 (+358);
- крилаті ракети – 3718 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 61512 (+109);
- спеціальна техніка – 3964 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 13 вересня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 137 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни;
- зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.