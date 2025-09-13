Втрати ворога станом на 13 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 950 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1298 добу повномасштабної війни становлять 1 093 730 осіб.

Втрати Росії у війні на 13 вересня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 13 вересня втратила:

особового складу – близько 1093730 (+950) осіб;

танків – 11181 (+4) од;

бойових броньованих машин – 23267 (+1) од;

артилерійських систем – 32707 (+39) од;

РСЗВ – 1486 (+1) од;

засоби ППО – 1217 (+0) од;

літаків – 422 (+0) од;

гелікоптерів – 341 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 58825 (+358);

крилаті ракети – 3718 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 61512 (+109);

спеціальна техніка – 3964 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 13 вересня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 137 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни;

зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

