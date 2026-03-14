Потери врага по состоянию на 14 марта 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 810 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1480 сутки полномасштабной войны составляют 1 278 430 человек.

Потери России в войне на 14 марта 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 13 марта потеряла:

личного состава – около 1 278 430 (+810) человек,

танков – 11 777 (+4) ед.

боевых бронированных машин – 24 212 (+10) ед.

артиллерийских систем – 38 421 (+52) ед.

РСЗО – 1 686 (+1) ед.

средства ПВО – 1332 (+1) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 349 (+0) ед.

БпЛА оперативно-тактического уровня – 177 286 (+2 147) ед.

крылатые ракеты – 4 403 (+0) ед.

корабли/катера – 31 (+0) ед. подводные лодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 83 403 (+180) ед.

специальная техника – 4088 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 14 марта

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 460 целей – 58 ракет и 402 беспилотника разных типов: 1 противокорабельная ракета "Циркон"; 7 баллистических ракет Искандер-М/С-400; 25 крылатых ракет "Калибр"; 24 крылатые ракеты Х-101; 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69; 402 враждебные БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 6 ракет и 28 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 7 локациях.

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.