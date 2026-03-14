Потери врага по состоянию на 14 марта 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 810 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1480 сутки полномасштабной войны составляют 1 278 430 человек.
Потери России в войне на 14 марта 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 13 марта потеряла:
- личного состава – около 1 278 430 (+810) человек,
- танков – 11 777 (+4) ед.
- боевых бронированных машин – 24 212 (+10) ед.
- артиллерийских систем – 38 421 (+52) ед.
- РСЗО – 1 686 (+1) ед.
- средства ПВО – 1332 (+1) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 349 (+0) ед.
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 177 286 (+2 147) ед.
- крылатые ракеты – 4 403 (+0) ед.
- корабли/катера – 31 (+0) ед. подводные лодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 83 403 (+180) ед.
- специальная техника – 4088 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 14 марта
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 460 целей – 58 ракет и 402 беспилотника разных типов: 1 противокорабельная ракета "Циркон"; 7 баллистических ракет Искандер-М/С-400; 25 крылатых ракет "Калибр"; 24 крылатые ракеты Х-101; 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69; 402 враждебные БпЛА разных типов.
Зафиксировано попадание 6 ракет и 28 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 7 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
