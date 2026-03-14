Втрати ворога станом на 14 березня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 810 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1480 добу повномасштабної війни становлять 1 278 430 осіб.

Втрати Росії у війні на 14 березня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 13 березня втратила:

особового складу – близько 1 278 430 (+810) осіб,

танків – 11 777 (+4) од.

бойових броньованих машин – 24 212 (+10) од.

артилерійських систем – 38 421 (+52) од.

РСЗВ – 1 686 (+1) од.

засоби ППО – 1 332 (+1) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 349 (+0) од.

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 177 286 (+2 147) од.

крилаті ракети – 4 403 (+0) од.

кораблі / катери – 31 (+0) од.підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 83 403 (+180) од.

спеціальна техніка – 4 088 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 14 березня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 460 цілей – 58 ракет та 402 безпілотники різних типів: 1 протикорабельну ракету "Циркон"; 7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400; 25 крилатих ракет "Калібр"; 24 крилаті ракети Х-101; 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69; 402 ворожі БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 6 ракет та 28 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 7 локаціях.

