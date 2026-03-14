Втрати ворога станом на 14 березня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 810 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1480 добу повномасштабної війни становлять 1 278 430 осіб.
Втрати Росії у війні на 14 березня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 13 березня втратила:
- особового складу – близько 1 278 430 (+810) осіб,
- танків – 11 777 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 212 (+10) од.
- артилерійських систем – 38 421 (+52) од.
- РСЗВ – 1 686 (+1) од.
- засоби ППО – 1 332 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 349 (+0) од.
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 177 286 (+2 147) од.
- крилаті ракети – 4 403 (+0) од.
- кораблі / катери – 31 (+0) од.підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 83 403 (+180) од.
- спеціальна техніка – 4 088 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 14 березня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 460 цілей – 58 ракет та 402 безпілотники різних типів: 1 протикорабельну ракету "Циркон"; 7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400; 25 крилатих ракет "Калібр"; 24 крилаті ракети Х-101; 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69; 402 ворожі БпЛА різних типів.
Зафіксовано влучання 6 ракет та 28 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 7 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
