Потери врага по состоянию на 15 августа 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 940 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1269 сутки полномасштабной войны составляют 1 068 040 человек.
Потери России в войне на 15 августа 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 15 августа потеряла:
- личного состава – около 1068040 (+940) человек;
- танков – 11106 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 23133 (+3) ед;
- артиллерийских систем – 31498 (+40) ед;
- РСЗО – 1467 (+1) ед;
- средства ПВО – 1207 (+0) ед;
- самолетов – 422 (+1) ед;
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 51190 (+147);
- крылатые ракеты – 3558 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 58 596 (+140);
- специальная техника – 3940 (+3).
Пораженные воздушные цели врага на 15 августа – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- Сбито/подавлено 63 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
