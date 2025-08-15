Потери врага по состоянию на 15 августа 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 940 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1269 сутки полномасштабной войны составляют 1 068 040 человек.

Потери России в войне на 15 августа 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 15 августа потеряла:

личного состава – около 1068040 (+940) человек;

танков – 11106 (+2) ед;

боевых бронированных машин – 23133 (+3) ед;

артиллерийских систем – 31498 (+40) ед;

РСЗО – 1467 (+1) ед;

средства ПВО – 1207 (+0) ед;

самолетов – 422 (+1) ед;

вертолетов – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 51190 (+147);

крылатые ракеты – 3558 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 58 596 (+140);

специальная техника – 3940 (+3).

Пораженные воздушные цели врага на 15 августа – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

Сбито/подавлено 63 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.