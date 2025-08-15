- Тип
Втрати ворога станом на 15 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 940 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1269-му добу повномасштабної війни становлять 1 068 040 осіб.
Втрати Росії у війні на 15 серпня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 15 серпня втратила:
- особового складу – близько 1068040 (+940) осіб;
- танків – 11106 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 23133 (+3) од;
- артилерійських систем – 31498 (+40) од;
- РСЗВ – 1467 (+1) од;
- засоби ППО – 1207 (+0) од;
- літаків – 422 (+1) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51190 (+147);
- крилаті ракети – 3558 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 58596 (+140);
- спеціальна техніка – 3940 (+3).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 15 серпня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- Збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
