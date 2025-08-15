Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,09

EUR

48,65

+0,57

Готівковий курс:

USD

41,45

41,38

EUR

48,50

48,30

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 15 серпня 2025 року

війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1269-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 15 серпня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 15 серпня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 15 серпня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 15 серпня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 15 серпня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 15 серпня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 15 серпня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 15 серпня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 15 серпня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів двома ракетами та 81 авіаційного удару, скинувши 162 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5839 обстрілів, з них 88 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5593 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Бояро-Лежачі Сумської області; Новоданилівка, Оріхів Запорізької області; Львове Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, сім артилерійських засобів, пункт управління, два склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та засіб протиповітряної оборони російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося п’ять боєзіткнень. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб, здійснив 288 обстрілів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 15 серпня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив одну наступальну дію поблизу Глибокого.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 15 серпня 2025 року

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Голубівка та Загризове.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 15 серпня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Мирне, Шандриголове, Колодязі, Карпівка.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 15 серпня 2025 року

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили дев’ять ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районі Григорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та в напрямку Серебрянки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 15 серпня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі Білої Гори.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 15 серпня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак в районах Торецька, Русиного Яру, Олександра-Калинового та в напрямку Плещіївки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 15 серпня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові і наступальні дії агресора в районах Попів Яр, Полтавка, Золотий Колодязь, Никанорівка, Маяк, Володимирівка, Шахове, Рубіжне, Вільне, Новоекономічне, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Червоний Лиман, Промінь, Котлине, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Удачне, Новоукраїнка та в напрямку Балагану.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 15 серпня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку противника в районах населених пунктів Толстой, Олександроград, Маліївка, Зелене Поле, Воскресенка, Темирівка, Новодарівка, Зелений Гай, Мирне та в напрямку Філії, Запорізького, Комишувахи.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 15 серпня 2025 року

Минулої доби на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 15 серпня 2025 року
Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 15 серпня 2025 року

На Придніпровському напрямку наші воїни відбили шість наступальних дій ворога.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 15 серпня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, 23 липня відбулася третя зустріч української та російської делегацій у Туреччині. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що серед головних тем були припинення вогню, звільнення полонених і зустріч лідерів заради справедливого миру.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко