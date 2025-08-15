Карта боевых действий в Украине на 15 августа 2025 года

Продолжается 1269-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 15 августа 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 149 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара двумя ракетами и 81 авиационный удар, сбросив 162 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 5839 обстрелов, из них 88 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 5593 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиационных ударов, в частности по районам населенных пунктов Бояро-Лежачи Сумской области; Новоданиловка, Орехов Запорожской области; Львов Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, семь артиллерийских средств, пункт управления, два состава боеприпасов, радиоэлектронную станцию борьбы и средство противовоздушной обороны российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боестолкновений. Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросил 28 управляемых бомб, совершил 288 обстрелов, в том числе семь из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток враг совершил одно наступательное действие вблизи Глубокого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Голубовка и Загрызово.

На лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Мирное, Шандриголово, Колодцы, Карповка.

На Северском направлении украинские воины за прошлые сутки отбили девять вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районе Григоровки, Верхнекаменского, Выемки и в направлении Серебрянки.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновений в районе Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил пять атак в районах Торецка, Русиного Яра, Александра-Калинового и в направлении Плещеевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах Попов Яр, Полтавка, Золотой Колодец, Никаноровка, Маяк, Владимировка, Шахово, Рубежное, Свободное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Николаевка, Родинское, Красный Лиман, Промин Покровск, Зверевое, Удачное, Новоукраинка и в направлении Балагана.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 21 атаку противника в районах населенных пунктов Толстой, Александроград, Малиевка, Зеленое Поле, Воскресенка, Темировка, Новодаровка, Зеленая Роща, Мирное и в направлении Филиала, Запорожского, Камышевахи.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наши воины отразили шесть наступательных действий врага.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, 23 июля прошла третья встреча украинской и российской делегаций в Турции. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что среди главных тем были прекращение огня, освобождение пленных и встреча лидеров ради справедливого мира.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

