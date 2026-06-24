Увольнение гендиректора "Укрпочты": Минразвития ждет официальное письмо от НБУ

Министерство развития общин и территорий, являющихся от имени государства акционером АО "Укрпочта", еще не получало официальных документов от Национального банка Украины с требованием освободить от должности генерального директора компании Игоря Смилянского.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Минразвития в комментарии "Укринформу".

Давать оценку ситуации будут после изучения дела

"Министерство развития общин и территорий Украины ожидает официальное письмо и другие документы от Национального банка Украины относительно этого решения. После поступления соответствующей документации министерство подробно ее проработает и изучит все обстоятельства, послужившие основанием для принятия решения НБУ", - говорится в ответе.

В министерстве обещают предоставить все предметные комментарии и оценки уже после ознакомления с официальными материалами.

Напомним, Национальный банк Украины заявил, что генеральный директор "Укрпочты "Игорь Смилянский" не отвечает требованиям по профессиональной пригодности" и обязал компанию отстранить его в течение пяти рабочих дней.

Смилянский в свою очередь заявил, что планирует защищать в судебном порядке свою репутацию, а решение НБУ назвал личной местью руководителя регулятора Андрея Пышного.

Глава НБУ Пышный и Смилянский конфликтуют не первый год, а в последнее время уже открыты на публике и перешли на личности.

Конфликт "Укрпочты" и НБУ

17 марта НБУ оштрафовал "Укрпочту" на 255 тысяч гривен.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский заявил, что штраф, наложенный НБУ на "Укрпочту", является проявлением давления на компанию и может являться попыткой повлиять на процесс создания "Укрпочты Банка" .

По его словам, претензии регулятора касаются требования предоставлять НБУ повестку дня и протоколы заседаний наблюдательного совета. В "Укрпочте" считают, что такие требования выходят за рамки принципов корпоративного управления и ограничивают автономность надзорных органов.

Смилянский подчеркнул, что компания выполнила решение регулятора и уплатила штраф в размере 250 тыс. грн, однако планирует обжаловать его в судебном порядке. Он также заявил, что требования НБУ могут создавать риски независимости управления государственными компаниями.

После этого НБУ опубликовал сообщение, где поставил под вопрос профессиональную компетентность директора "Укрпочты" после заявлений компании о намерениях обжаловать наложенный на нее штраф.

"Вы вообще представляете, чтобы в любой стране регулятор публично, основываясь исключительно на своем мнении, а не на результате юридических и судебных процедур, высказался по поводу компетентности руководителя того или иного учреждения? Вы как компетенцию мерили? По себе? в других "хороших" делах, у НБУ вопросов не было, а ко мне есть? Есть стойкое впечатление, что некоторые прогуляли лекции по теме презумпции невиновности", - ответил на это Смилянский.

По его словам, НБУ немного "потерял берега" и понимание украинского законодательства

Подробнее о многолетнем споре главы "Укрпочты" Игоря Смилянского и руководства Национального банка о перспективах существования в Украине почтового банка, читайте в материале Delo.ua.