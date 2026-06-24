Звільнення гендиректора "Укрпошти": Мінрозвитку чекає на офіційний лист від НБУ

Міністерство розвитку громад та територій, що є від імені держави акціонером АТ «Укрпошта», ще не отримувало офіційних документів від Національного банку України з вимогою звільнити з посади генерального директора компанії Ігоря Смілянського.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Мінрозвитку в коментарі "Укрінформу".

Давати оцінку ситуації будуть після вивчення справи

«Міністерство розвитку громад та територій України чекає на офіційний лист та інші документи від Національного банку України щодо цього рішення. Після надходження відповідної документації міністерство детально її опрацює та вивчить усі обставини, які стали підставою для ухвалення рішення НБУ», - йдеться у відповіді.

У міністерстві обіцяють надати усі предметні коментарі та оцінки вже після ознайомлення з офіційними матеріалами.

Нагадаємо, Національний банк України заявив, що генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський "не відповідає вимогам щодо професійної придатності" та зобов’язав компанію відсторонити його протягом п’яти робочих днів.

Смілянський своєю чергою заявив, що планує захищати в судовому порядку свою репутацію, а рішення НБУ назвав особистою помстою очільника регулятора Андрія Пишного.

Глава НБУ Пишний та Смілянський конфліктують не перший рік, а останнім часом вже відкрито на публіці та перейшли на особистості.

Конфлікт "Укрпошти" та НБУ

17 березня НБУ оштрафував "Укрпошту" на 255 тисяч гривень.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що штраф, накладений НБУ на "Укрпошту", є проявом тиску на компанію та може бути спробою вплинути на процес створення "Укрпошта Банку".

За його словами, претензії регулятора стосуються вимоги надавати НБУ порядок денний і протоколи засідань наглядової ради. В "Укрпошті" вважають, що такі вимоги виходять за межі принципів корпоративного управління та обмежують автономність наглядових органів.

Смілянський наголосив, що компанія виконала рішення регулятора та сплатила штраф у розмірі 250 тис. грн, однак планує оскаржувати його в судовому порядку. Він також заявив, що вимоги НБУ можуть створювати ризики для незалежності управління державними компаніями.

Після цього НБУ опублікував допис, де поставив під сумнів професійну компетентність директора "Укрпошти" після заяв компанії про наміри оскаржити накладений на неї штраф.

"Ви взагалі уявляєте, щоб у будь-якій країні регулятор публічно, базуючись виключно на своїй думці, а не на результаті юридичних та судових процедур, висловився щодо компетентності керівника тієї чи іншої установи? Ви як компетенцію міряли? По собі? Тобто в компетентності керівників банків, які мили кошти, займались міскодингом, були замазані в Енергоатомі, зараз по вуха в "ігорці" та в інших "гарних" справах, у НБУ питань не було, а до мене є? Є стійке враження, що дехто прогуляв лекції з теми презумпції невинуватості", - відповів на це Смілянський.

За його словами, НБУ трохи "втратив береги" і розуміння українського законодавства

Детальніше про багаторічну суперечку очільника "Укрпошти" Ігоря Смілянського і керівництва Національного банку щодо перспектив існування в Україні поштового банку, читайте в матеріалі Delo.ua.