Потери врага по состоянию на 16 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1150 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1392 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 190 620 человек.
Потери России в войне на 16 декабря 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 16 декабря потеряла:
- личного состава – близко 1 190 620 (+1 150) человек
- танков – 11 421 (+9) ед.
- боевых бронированных машин – 23 737 (+6) ед.
- артиллерийских систем – 35 172 (+67) ед.
- РСЗО – 1 570 (+0) ед.
- средства ПВО – 1 261 (+0) ед.
- самолетов – 432 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 91 219 (+442) ед.
- крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед.
- корабли/катера – 28 (+0) ед.
- подводные лодки – 2 (+1) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 70 182 (+177) ед.
- специальная техника – 4026 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 16 декабря – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 57 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 10 ударных БПЛА на 7 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
