Потери врага по состоянию на 16 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1150 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1392 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 190 620 человек.

Потери России в войне на 16 декабря 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 16 декабря потеряла:

личного состава – близко 1 190 620 (+1 150) человек

человек танков – 11 421 (+9) ед.

ед. боевых бронированных машин – 23 737 (+6) ед.

ед. артиллерийских систем – 35 172 (+67) ед.

ед. РСЗО – 1 570 (+0) ед.

ед. средства ПВО – 1 261 (+0) ед.

ед. самолетов – 432 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БпЛА оперативно-тактического уровня – 91 219 (+442) ед.

ед. крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед.

корабли/катера – 28 (+0) ед.

подводные лодки – 2 (+1) ед.

ед. автомобильная техника и автоцистерны – 70 182 (+177) ед.

ед. специальная техника – 4026 (+0) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 16 декабря – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 57 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 10 ударных БПЛА на 7 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

