Втрати ворога станом на 16 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1150 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1392 добу повномасштабної війни становлять 1 190 620 осіб.

Втрати Росії у війні на 16 грудня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 16 грудня втратила:

особового складу – близько 1 190 620 (+1 150) осіб

осіб танків – 11 421 (+9) од.

од. бойових броньованих машин – 23 737 (+6) од.

од. артилерійських систем – 35 172 (+67) од.

од. РСЗВ – 1 570 (+0) од.

од. засоби ППО – 1 261 (+0) од.

од. літаків – 432 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 91 219 (+442) од.

од. крилаті ракети – 4 073 (+0) од.

кораблі/катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+1) од.

од. автомобільна техніка та автоцистерни – 70 182 (+177) од.

од. спеціальна техніка – 4 026 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 16 грудня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 57 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 7 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

