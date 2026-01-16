Потери врага по состоянию на 16 января 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1370 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1423 сутки полномасштабной войны составляют 1 224 460 человек.

Потери России в войне на 16 января 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 16 января потеряла:

личного состава – около 1 224 460 (+1 370) человек;

танков – 11 563 (+6) ед;

боевых бронированных машин – 23 908 (+4) ед;

артиллерийских систем – 36 230 (+48) ед;

РСЗО – 1 614 (+3) ед;

средства ПВО – 1277 (+0) ед;

самолетов – 434 (+0) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 107 884 (+527) ед;

крылатые ракеты – 4 163 (+0) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 74 486 (+180) ед;

специальная техника – 4044 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 16 января

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 53 вражеских БпЛА.

Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

