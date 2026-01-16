Втрати ворога станом на 16 січня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1370 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1423 добу повномасштабної війни становлять 1 224 460 осіб.

Втрати Росії у війні на 16 січня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 16 січня втратила:

особового складу – близько 1 224 460 (+1 370) осіб;

танків – 11 563 (+6) од;

бойових броньованих машин – 23 908 (+4) од;

артилерійських систем – 36 230 (+48) од;

РСЗВ – 1 614 (+3) од;

засоби ППО – 1 277 (+0) од;

літаків – 434 (+0) од;

гелікоптерів – 347 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 107 884 (+527) од;

крилаті ракети – 4 163 (+0) од;

кораблі / катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 74 486 (+180) од;

спеціальна техніка – 4 044 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 16 січня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 53 ворожі БпЛА.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

