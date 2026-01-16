- Тип
Втрати ворога станом на 16 січня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1370 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1423 добу повномасштабної війни становлять 1 224 460 осіб.
Втрати Росії у війні на 16 січня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 16 січня втратила:
- особового складу – близько 1 224 460 (+1 370) осіб;
- танків – 11 563 (+6) од;
- бойових броньованих машин – 23 908 (+4) од;
- артилерійських систем – 36 230 (+48) од;
- РСЗВ – 1 614 (+3) од;
- засоби ППО – 1 277 (+0) од;
- літаків – 434 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 107 884 (+527) од;
- крилаті ракети – 4 163 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 74 486 (+180) од;
- спеціальна техніка – 4 044 (+2) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 16 січня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 53 ворожі БпЛА.
Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
