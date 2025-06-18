Потери врага по состоянию на 18 июня 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1040 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1211 сутки полномасштабной войны составляют 1007160 человек.

Потери России в войне на 18 июня 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 18 июня потеряла:

личного состава – около 1 007 160 (+1040) человек,

танков ‒ 10947 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 22845 (+31) ед,

артиллерийских систем — 29265 (+37) ед,

РСЗО – 1420 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 1187 (+0) ед,

самолетов ‒ 416 (+0) ед,

вертолетов ‒ 337 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 41165 (+184),

крылатые ракеты ‒ 3369 (+23),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки ‒ 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 52312 (+137) ед,

специальная техника – 3916 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 18 июня – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

30 враждебных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и севере страны.

Уточняется, что 12 дронов сбиты огневыми средствами поражения, 18 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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