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Потери врага по состоянию на 18 июня 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1040 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1211 сутки полномасштабной войны составляют 1007160 человек.
Потери России в войне на 18 июня 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 18 июня потеряла:
- личного состава – около 1 007 160 (+1040) человек,
- танков ‒ 10947 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22845 (+31) ед,
- артиллерийских систем — 29265 (+37) ед,
- РСЗО – 1420 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 1187 (+0) ед,
- самолетов ‒ 416 (+0) ед,
- вертолетов ‒ 337 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 41165 (+184),
- крылатые ракеты ‒ 3369 (+23),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки ‒ 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 52312 (+137) ед,
- специальная техника – 3916 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 18 июня – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 30 враждебных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и севере страны.
Уточняется, что 12 дронов сбиты огневыми средствами поражения, 18 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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