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Потери врага по состоянию на 18 июня 2025 года – Генштаб ВСУ

дрон, война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1040 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1211 сутки полномасштабной войны составляют 1007160 человек.

Потери России в войне на 18 июня 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 18 июня потеряла:

  • личного состава – около 1 007 160 (+1040) человек,
  • танков ‒ 10947 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22845 (+31) ед,
  • артиллерийских систем — 29265 (+37) ед,
  • РСЗО – 1420 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 1187 (+0) ед,
  • самолетов ‒ 416 (+0) ед,
  • вертолетов ‒ 337 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 41165 (+184),
  • крылатые ракеты ‒ 3369 (+23),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки ‒ 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 52312 (+137) ед,
  • специальная техника – 3916 (+0).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 18 июня 2025 года – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 18 июня – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 30 враждебных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и севере страны.

Уточняется, что 12 дронов сбиты огневыми средствами поражения, 18 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 18 июня 2025 года – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько