Втрати ворога станом на 18 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1040 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1211 добу повномасштабної війни становлять 1 007 160 осіб.

Втрати Росії у війні на 18 червня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 18 червня втратила:

особового складу ‒ близько 1 007 160 (+1040) осіб,

танків ‒ 10947 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 22845 (+31) од,

артилерійських систем – 29265 (+37) од,

РСЗВ – 1420 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1187 (+0) од,

літаків ‒ 416 (+0) од,

гелікоптерів ‒ 337 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 41165 (+184),

крилаті ракети ‒ 3369 (+23),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 52312 (+137) од,

спеціальна техніка ‒ 3916 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 18 червня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

30 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни.

Уточнюється, що 12 дронів збито вогневими засобами ураження, 18 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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