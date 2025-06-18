- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 18 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1040 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1211 добу повномасштабної війни становлять 1 007 160 осіб.
Втрати Росії у війні на 18 червня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 18 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 1 007 160 (+1040) осіб,
- танків ‒ 10947 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22845 (+31) од,
- артилерійських систем – 29265 (+37) од,
- РСЗВ – 1420 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1187 (+0) од,
- літаків ‒ 416 (+0) од,
- гелікоптерів ‒ 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 41165 (+184),
- крилаті ракети ‒ 3369 (+23),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 52312 (+137) од,
- спеціальна техніка ‒ 3916 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 18 червня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 30 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни.
Уточнюється, що 12 дронів збито вогневими засобами ураження, 18 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.