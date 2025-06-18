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Втрати ворога станом на 18 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

дрон, війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

ЗСУ за останню добу ліквідували 1040 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1211 добу повномасштабної війни становлять 1 007 160  осіб.

Втрати Росії у війні на 18 червня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 18 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 1 007 160 (+1040) осіб,
  • танків ‒ 10947 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22845 (+31) од,
  • артилерійських систем – 29265 (+37) од,
  • РСЗВ – 1420 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1187 (+0) од,
  • літаків ‒ 416 (+0) од,
  • гелікоптерів ‒ 337 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 41165 (+184),
  • крилаті ракети ‒ 3369 (+23),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 52312 (+137) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3916 (+0).
Фото 2 — Втрати ворога станом на 18 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 18 червня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 30 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 

Уточнюється, що 12 дронів збито вогневими засобами ураження, 18 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Фото 3 — Втрати ворога станом на 18 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько