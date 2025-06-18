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Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2025 року

ЗСУ, військові, війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

Триває 1211-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 18 червня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень.

Вчора загарбники завдали по території України 2 ракетних та 45 авіаційних ударів, застосували 33 ракети та скинули 79 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3600 дронів-камікадзе та здійснили 6116 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 72 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Охрімівка, Потихонове Харківської області; Полтавка, Коптєве, Разіне, Мирноград, Новоторецьке, Сухий Яр Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Успенівка, Новоандріївка, Гуляйполе, Кам’янське Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 28 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, 10 артилерійських засобів, один засіб протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, п’ять пунктів управління БпЛА, склад боєприпасів та два інших важливих об’єкта противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках вчора українські воїни відбили 28 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 6 авіаційних ударів, скинувши 11 керованих бомб, а також здійснив 215 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник три рази штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Довгеньке.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2025 року

На Куп’янському напрямку ворог безуспішно атакував один раз, намагаючись просунутися вперед поблизу населеного пункту Степова Новоселівка.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2025 року

На Лиманському напрямку за добу відбулося 16 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії поблизу Липового та в бік Греківки, Нового Миру, Ольгівки, Зеленої Долини, Шандриголового і Серебрянського лісу

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2025 року

На Сіверському напрямку в бік Серебрянки противник тричі атакував позиції наших військ.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано 11 боєзіткнень в бік Маркового, Предтечиного, Білої Гори та поблизу Курдюмівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Диліївки, Торецька та в напрямках Щербинівки, Олександро-Калинового, Яблунівки, Степанівки, Русиного Яру.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Коптєве, Полтавка, Малинівка, Мирне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Удачне, Муравка, Горіхове, Новопавлівка та Олексіївка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2025 року

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Одрадне, Вільне Поле, Багатир, Комар та в бік Запоріжжя, Мирного і Шевченко.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили дві наступальні дії ворожих підрозділів поблизу Малинівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2025 року

На Оріхівському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2025 року

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили дві атаки окупантів в районі Антонівського моста.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько