Карта боевых действий в Украине на 18 июня 2025 года

Продолжается 1211-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 18 июня 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины 2 ракетных и 45 авиационных ударов, применили 33 ракеты и сбросили 79 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3600 дронов-камикадзе и осуществили 6116 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 72 из реактивных систем залпового огня.

Агресор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Охримовка, Потихоново Харьковской области; Полтавка, Коптево, Разино, Мирноград, Новоторецкое, Сухой Яр Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Малиновка, Успеновка, Новоандреевка, Гуляйполе, Каменское Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 28 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств, одно средство противовоздушной обороны, радиолокационную станцию, пять пунктов управления БпЛА, состав боеприпасов и два других тяжести.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях вчера украинские воины отразили 28 штурмовых действий кафиров. Кроме того, враг нанес 6 авиационных ударов, сбросив 11 управляемых бомб, а также совершил 215 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник три раза штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Каменка и Довгенькое.

На Купянском направлении враг безуспешно атаковал один раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенного пункта Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении за сутки произошло 16 атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия вблизи Липового и в сторону Грековки, Нового Мира, Ольговки, Зеленой Долины, Шандриголового и Серебрянского леса.

На Северском направлении в сторону Серебрянки противник трижды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано 11 боев в сторону Маркового, Предтечиного, Белой Горы и вблизи Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Дилиевки, Торецкая и в направлениях Щербиновки, Александро-Калинового, Яблоновки, Степановки, Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Коптево, Полтавка, Малиновка, Мирное, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Удачное, Муравка, Орехово, Новопавловка и Алексеевка.

На Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Одрадне, Вольное Поле, Богатырь, Комар и в сторону Запорожья, Мирного и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили два наступательных действия вражеских подразделений вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении украинские воины отразили две атаки кафиров в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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