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Карта боевых действий в Украине на 18 июня 2025 года

ВСУ, военные, война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

Продолжается 1211-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 18 июня 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 18 июня 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 18 июня 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 18 июня 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 18 июня 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 18 июня 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 18 июня 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 18 июня 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 18 июня 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 18 июня 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 18 июня 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины 2 ракетных и 45 авиационных ударов, применили 33 ракеты и сбросили 79 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3600 дронов-камикадзе и осуществили 6116 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 72 из реактивных систем залпового огня.

Агресор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Охримовка, Потихоново Харьковской области; Полтавка, Коптево, Разино, Мирноград, Новоторецкое, Сухой Яр Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Малиновка, Успеновка, Новоандреевка, Гуляйполе, Каменское Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 28 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств, одно средство противовоздушной обороны, радиолокационную станцию, пять пунктов управления БпЛА, состав боеприпасов и два других тяжести.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях вчера украинские воины отразили 28 штурмовых действий кафиров. Кроме того, враг нанес 6 авиационных ударов, сбросив 11 управляемых бомб, а также совершил 215 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 18 июня 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении противник три раза штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Каменка и Довгенькое.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 18 июня 2025 года

На Купянском направлении враг безуспешно атаковал один раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенного пункта Степная Новоселовка.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 18 июня 2025 года

На Лиманском направлении за сутки произошло 16 атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия вблизи Липового и в сторону Грековки, Нового Мира, Ольговки, Зеленой Долины, Шандриголового и Серебрянского леса.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 18 июня 2025 года

На Северском направлении в сторону Серебрянки противник трижды атаковал позиции наших войск.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 18 июня 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано 11 боев в сторону Маркового, Предтечиного, Белой Горы и вблизи Курдюмовки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 18 июня 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Дилиевки, Торецкая и в направлениях Щербиновки, Александро-Калинового, Яблоновки, Степановки, Русиного Яра.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 18 июня 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Коптево, Полтавка, Малиновка, Мирное, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Удачное, Муравка, Орехово, Новопавловка и Алексеевка.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 18 июня 2025 года

На Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Одрадне, Вольное Поле, Богатырь, Комар и в сторону Запорожья, Мирного и Шевченко.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 18 июня 2025 года

На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили два наступательных действия вражеских подразделений вблизи Малиновки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 18 июня 2025 года

На Ореховском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 18 июня 2025 года

На Приднепровском направлении украинские воины отразили две атаки кафиров в районе Антоновского моста.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 18 июня 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько