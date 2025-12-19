- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
Потери врага по состоянию на 19 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1220 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1395 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 194 520 человек.
Потери России в войне на 19 декабря 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 19 декабря потеряла:
- личного состава – около 1 194 520 (+1 220) лиц;
- танков – 11 433 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 23 768 (+10) ед;
- артиллерийских систем – 35 250 (+18) ед;
- РСЗО – 1 574 (+1) ед;
- средства ПВО – 1263 (+0) ед;
- самолетов – 432 (+0) ед;
- вертолетов – 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 92 142 (+426) ед;
- крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед;
- корабли/катера – 28 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 70 591 (+111) ед;
- специальная техника – 4027 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 19 декабря – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 108 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов на юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 47 ударных БПЛА на 23 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий на сегодня.