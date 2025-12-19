Потери врага по состоянию на 19 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1220 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1395 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 194 520 человек.

Потери России в войне на 19 декабря 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 19 декабря потеряла:

личного состава – около 1 194 520 (+1 220) лиц;

лиц; танков – 11 433 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 23 768 (+10) ед;

ед; артиллерийских систем – 35 250 (+18) ед;

ед; РСЗО – 1 574 (+1) ед;

средства ПВО – 1263 (+0) ед;

самолетов – 432 (+0) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 92 142 (+426) ед;

ед; крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 70 591 (+111) ед;

ед; специальная техника – 4027 (+0) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 19 декабря – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

108 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов на юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 47 ударных БПЛА на 23 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.