Втрати ворога станом на 19 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1220 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1395 добу повномасштабної війни становлять 1 194 520 осіб.

Втрати Росії у війні на 19 грудня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 19 грудня втратила:

особового складу – близько 1 194 520 (+1 220) осіб;

осіб; танків – 11 433 (+1) од;

бойових броньованих машин – 23 768 (+10) од;

од; артилерійських систем – 35 250 (+18) од;

од; РСЗВ – 1 574 (+1) од;

засоби ППО – 1 263 (+0) од;

літаків – 432 (+0) од;

гелікоптерів – 347 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 142 (+426) од;

од; крилаті ракети – 4 073 (+0) од;

кораблі / катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 70 591 (+111) од;

од; спеціальна техніка – 4 027 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 19 грудня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 47 ударних БпЛА на 23 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

