Втрати ворога станом на 19 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1220 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1395 добу повномасштабної війни становлять 1 194 520 осіб.
Втрати Росії у війні на 19 грудня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 19 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 194 520 (+1 220) осіб;
- танків – 11 433 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23 768 (+10) од;
- артилерійських систем – 35 250 (+18) од;
- РСЗВ – 1 574 (+1) од;
- засоби ППО – 1 263 (+0) од;
- літаків – 432 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 142 (+426) од;
- крилаті ракети – 4 073 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 70 591 (+111) од;
- спеціальна техніка – 4 027 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 19 грудня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 47 ударних БпЛА на 23 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
