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Потери врага по состоянию на 19 июня 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1080 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1212 сутки полномасштабной войны составляют 1008240 человек.
Потери России в войне на 19 июня 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 19 июня потеряла:
- личного состава – около 1 008 240 (+1080) человек;
- танков ‒ 10951 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 22853 (+8) ед;
- артиллерийских систем – 29328 (+63) ед;
- РСЗО – 1420 (+0) ед;
- средства ПВО – 1187 (+0) ед;
- самолетов – 416 (+0) ед;
- вертолетов – 337 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 41229 (+64);
- крылатые ракеты ‒ 3369 (+0);
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед;
- подлодки ‒ 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 52420 (+108) ед;
- специальная техника – 3918 (+2).
Пораженные воздушные цели врага на 19 июня – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 88 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке, юге и центре страны.
Уточняется, что 40 дронов сбиты огневыми средствами поражения, 48 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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