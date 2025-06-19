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Потери врага по состоянию на 19 июня 2025 года – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1080 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1212 сутки полномасштабной войны составляют 1008240 человек.

Потери России в войне на 19 июня 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 19 июня потеряла:

  • личного состава – около 1 008 240 (+1080) человек;
  • танков ‒ 10951 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин – 22853 (+8) ед;
  • артиллерийских систем – 29328 (+63) ед;
  • РСЗО – 1420 (+0) ед;
  • средства ПВО – 1187 (+0) ед;
  • самолетов – 416 (+0) ед;
  • вертолетов – 337 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 41229 (+64);
  • крылатые ракеты ‒ 3369 (+0);
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед;
  • подлодки ‒ 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 52420 (+108) ед;
  • специальная техника – 3918 (+2).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 19 июня 2025 года – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 19 июня – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 88 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке, юге и центре страны.

Уточняется, что 40 дронов сбиты огневыми средствами поражения, 48 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 19 июня 2025 года – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько